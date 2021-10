Quarta giornata Eurolega 2021/22: Milano cala il poker (Di sabato 16 ottobre 2021) Prosegue come un treno il cammino europeo dell’Olimpia Milano. Per la Quarta giornata Eurolega 2021/22 i meneghini conquistano il quarto successo consecutivo in altrettante partite battendo i campioni in carica dell’Efes per 75-71. A decidere le sorti dell’incontro i tiri da tre e le prestazioni di Delaney(16 punti), Hall(13), Shields(12), e Datome(11). Quarta giornata Eurolega 2021/22: Milano si conferma schiacciasassi? Non c’è che dire: Milano attualmente si sta dimostrando imbattibile tanto da superare persino i campioni in carica dell’Efes. Dopo l’iniziale canestro di Delaney, i turchi prendono in mano il pallino del match portandosi sul +9 e chiudendo il primo quarto con un vantaggio di 5 ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021) Prosegue come un treno il cammino europeo dell’Olimpia. Per la/22 i meneghini conquistano il quarto successo consecutivo in altrettante partite battendo i campioni in carica dell’Efes per 75-71. A decidere le sorti dell’incontro i tiri da tre e le prestazioni di Delaney(16 punti), Hall(13), Shields(12), e Datome(11)./22:si conferma schiacciasassi? Non c’è che dire:attualmente si sta dimostrando imbattibile tanto da superare persino i campioni in carica dell’Efes. Dopo l’iniziale canestro di Delaney, i turchi prendono in mano il pallino del match portandosi sul +9 e chiudendo il primo quarto con un vantaggio di 5 ...

