Quadrotti ai frutti di bosco | solo ricotta e farina | niente burro né olio!

Leggi su pianetadonne.blog

(Di sabato 16 ottobre 2021) Ecco un dessert finger food delizioso ed originale: iaidi, senza, ma alla crema di! Leggeri e dietetici, soprattutto se ricorrerete al dolcificante al posto dello zucchero, sono facilissimi da preparare, ma conquisteranno al primo morso grandi e piccini. Realizzateli per una cena in famiglia, sarà subito festa. Oppure offriteli agli amici di sempre al termine di un incontro tanto atteso per concludere in dolcezza una serata in compagnia. Non sapranno resistere alla loro morbida golosità. Curiose di scoprire questa ricetta fantastica? Iniziamo!aidi: ingredienti e preparazione Per questi, procuratevi: per l’impasto: yogurt greco ...