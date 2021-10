Puglianello | il 24 ottobre giornata dedicata alla prevenzione

(Di sabato 16 ottobre 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Si terrà il sabato 24, lasanitaria. In questa occasione,si avvarrà della partecipazione di specialisti della salute sensibili all’iniziativa: la ginecologa, Annalisa De Blasio, l’otorinolaringoiatra, Giuseppe Napoletano e Franco Calavitta, che eseguirà il test dell’udito per “Audika Centri acustici”. L’Amministrazione Comunale consegnerà a tutti i residenti un foglio illustrativo circa le modalità di prenotazione delle visite che avranno luogo presso i locali di Villa Marchitto dalle 09.00 alle 12.30. L’importanza della promozione della salute è basilare per ridurre l’incidenza delle malattie e la mortalità. Per le donne, il tumore al seno o al collo dell’utero può essere prevenuto con semplici ...

