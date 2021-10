Probabili formazioni Inter-Sheriff: terza giornata Champions League 2021/2022 (Di sabato 16 ottobre 2021) Le Probabili formazioni di Inter-Sheriff Tiraspol, match della terza giornata della fase a gironi di Champions League 2021/2022. Si gioca alle 21:00 di martedì 19 ottobre nella cornice di un San Siro che si prepara a spingere i nerazzurri verso la prima vittoria. Potrete seguire la sfida su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go. Inter – Spazio a Lautaro e Dzeko in attacco, con Correa pronto a gara in corso in caso di necessità. Bastoni, de Vrij e Skriniar super confermati nel terzetto di difesa. Le Probabili formazioni Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) LediTiraspol, match delladella fase a gironi di. Si gioca alle 21:00 di martedì 19 ottobre nella cornice di un San Siro che si prepara a spingere i nerazzurri verso la prima vittoria. Potrete seguire la sfida su Sky Sport e in streaming sulla piattaforma Sky Go.– Spazio a Lautaro e Dzeko in attacco, con Correa pronto a gara in corso in caso di necessità. Bastoni, de Vrij e Skriniar super confermati nel terzetto di difesa. Le(3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, ...

