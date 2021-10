Advertising

mrandroid02 : Primavera, il derby emiliano va alla Spal: col Bologna finisce 2-1 - ParmaLiveTweet : Primavera, poker nel derby con la Reggiana: crociatini sempre a punteggio pieno - sportli26181512 : Primavera, il derby emiliano va alla Spal: col Bologna finisce 2-1: Negli altri anticipi del 5° turno vince solo la… - ParmaLiveTweet : Primavera, poker nel derby con la Reggiana: crociatini sempre a punteggio pieno - news_bologna : La Primavera perde il derby con la Spal -

Ultime Notizie dalla rete : Primavera derby

ROMA - Negli anticipi del 5° turno del campionato1 la Spal fa suo ilcol Bologna e porta 4 i punti di divario con la zona rossa della classifica. Vince anche la Juventus , che porta a casa l'1 - 0 sulla Sampdoria all'ultimo secondo e ...Brutta battuta d'arresto per la ...Negli altri anticipi del 5° turno vincono solo i bianconeri e la Spal nel derby col Bologna. Le altre sfide chiudono in parità ...Negli altri anticipi del 5° turno vince solo la Juventus con la Sampdoria, le altre gare finiscono in pareggio ...