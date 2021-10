Povertà, Rapporto Caritas 2021: crescita più marcata nelle regioni del Nord. “Il futuro è legato al funzionamento del Reddito di cittadinanza, migliorare i criteri di accesso” (Di sabato 16 ottobre 2021) “Il futuro delle politiche contro la Povertà nel nostro paese è, oggi più che mai legato al buon funzionamento del Reddito di cittadinanza. È, quindi, da qui che occorre partire per disegnare interventi sempre più adeguati a una Povertà in evoluzione”. È la conclusione cui arriva il Rapporto 2021 sulla Povertà e l’esclusione sociale della Caritas, secondo cui il Reddito di cittadinanza, che nel corso del 202o ha supportato complessivamente 3,7 milioni di persone a livello nazionale, ha interessato uno su cinque degli utenti di centri e servizi dell’organismo della Conferenza episcopale italiana e più della metà (55%) dei beneficiari di una indagine longitudinale sugli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) “Ildelle politiche contro lanel nostro paese è, oggi più che maial buondeldi. È, quindi, da qui che occorre partire per disegnare interventi sempre più adeguati a unain evoluzione”. È la conclusione cui arriva ilsullae l’esclusione sociale della, secondo cui ildi, che nel corso del 202o ha supportato complessivamente 3,7 milioni di persone a livello nazionale, ha interessato uno su cinque degli utenti di centri e servizi dell’organismo della Conferenza episcopale italiana e più della metà (55%) dei beneficiari di una indagine longitudinale sugli ...

