Ponte Morandi, inizia il processo: chiesta la ricusazione del gup (Di sabato 16 ottobre 2021) Genova – Maxi processo per il crollo del Ponte Morandi a Genova, chiesta la ricusazione del gup da parte dei difensori di alcuni imputati e udienza rinviata al 27 ottobre prossimo. Il 14 agosto 2018 a causa del crollo persero la vita 43 persone, ora il giudice dovrà decidere chi rinviare a giudizio tra i 59 imputati. (Fonte: Adnkronos) Leggi su ilfaroonline (Di sabato 16 ottobre 2021) Genova – Maxiper il crollo dela Genova,ladel gup da parte dei difensori di alcuni imputati e udienza rinviata al 27 ottobre prossimo. Il 14 agosto 2018 a causa del crollo persero la vita 43 persone, ora il giudice dovrà decidere chi rinviare a giudizio tra i 59 imputati. (Fonte: Adnkronos)

Advertising

fattoquotidiano : Ponte Morandi, la sfida dei parenti delle vittime: essere ammessi come parte civile. Il legale: “Risarcimenti di As… - fattoquotidiano : PONTE MORANDI Il premier Mario Draghi e il suo “governo dei migliori” non sembrano ascoltare i familiari delle 43… - StreetNews24 : Udienza rinviata al 27 ottobre - 9_ottobre : Da tre anni 43 famiglie scontano un ergastolo. Ora non si perda tempo. L'intervista al padre di Giovanni Battiloro,… - infoitinterno : Crollo Ponte Morandi, 1,45 miliardi a Genova da Autostrade per l'Italia -