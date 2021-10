Pomeriggio Cinque, Barbara D’Urso gela l’ospite: “Ci stai provando con la mia inviata?” (Di sabato 16 ottobre 2021) Durante la puntata di Pomeriggio Cinque andata in onda l’8 ottobre, Barbara D’Urso ha dedicato l’ultima parte al gossip. In particolare si è parlato del presunto flirt tra Andrea Casalino e Miriana Trevisan. Dibattito, questo, che continua a riempire le pagine di cronaca rosa anche in queste ore. Quando la conduttrice ha provato a collegarsi con il modello che si trovava di fronte alla Casa del Grande Fratello Vip (dal quale è stato recentemente eliminato), lui era intento a parlare con l’inviata di Mediaset. “Ma che ci stai a provà con la Gentilin? Sono tutte bellissime le nostre inviate”, ha detto la padrona di casa. E gli ospiti sono scoppiati a ridere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Durante la puntata diandata in onda l’8 ottobre,ha dedicato l’ultima parte al gossip. In particolare si è parlato del presunto flirt tra Andrea Casalino e Miriana Trevisan. Dibattito, questo, che continua a riempire le pagine di cronaca rosa anche in queste ore. Quando la conduttrice ha provato a collegarsi con il modello che si trovava di fronte alla Casa del Grande Fratello Vip (dal quale è stato recentemente eliminato), lui era intento a parlare con l’di Mediaset. “Ma che cia provà con la Gentilin? Sono tutte bellissime le nostre inviate”, ha detto la padrona di casa. E gli ospiti sono scoppiati a ridere. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

