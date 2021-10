Polizia | al Reparto mobile | nell’ex celere di Torino uno su tre non è vaccinato

Leggi su cityroma

(Di sabato 16 ottobre 2021) Neldi via Veglia, dove sono in servizio 350 uomini, un poliziotto su tre non si è immunizzato contro il Covid. Alcuni così convinti che – dicono i colleghi – sono anche andati a Roma tra i manifestanti al corteo No Green Pass poi degenerato in disordini di piazza con l’assalto alla sede… Read More “” » L’articolo proviene da Grandeinganno. L'articolo proviene da City Roma News.