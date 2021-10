Pokémon 25: The Album: il progetto per l’anniversario (Di sabato 16 ottobre 2021) In occasione della celebrazione del 25° anniversario dei Pokemon il 15 ottobre è pubblicato da Capitol Records “Pokémon 25: The Album”. Il progetto è parte della campagna musicale di The Pokémon Company International in collaborazione con Universal Music Group. A dare il via ai festeggiamenti del 25° anniversario è stato il brano di Post Malone “Only Wanna Be with You (versione Pokémon 25)”, una cover a sorpresa della hit anni 90 degli Hootie and the Blowfish, eseguita per la prima volta durante il concerto virtuale di Musica P25 nel febbraio 2021. L’icona pop Katy Perry ha poi svelato lo scorso maggio il singolo originale dell’Album, “Electric” . Nuovi brani di Vince Staples (“Got ’Em”), Cyn (“Wonderful”) e Mabel (“Take It Home”) inclusi in The Red EP sono arrivati ad agosto, insieme ... Leggi su lopinionista (Di sabato 16 ottobre 2021) In occasione della celebrazione del 25° anniversario dei Pokemon il 15 ottobre è pubblicato da Capitol Records “25: The”. Ilè parte della campagna musicale di TheCompany International in collaborazione con Universal Music Group. A dare il via ai festeggiamenti del 25° anniversario è stato il brano di Post Malone “Only Wanna Be with You (versione25)”, una cover a sorpresa della hit anni 90 degli Hootie and the Blowfish, eseguita per la prima volta durante il concerto virtuale di Musica P25 nel febbraio 2021. L’icona pop Katy Perry ha poi svelato lo scorso maggio il singolo originale dell’, “Electric” . Nuovi brani di Vince Staples (“Got ’Em”), Cyn (“Wonderful”) e Mabel (“Take It Home”) inclusi in The Red EP sono arrivati ad agosto, insieme ...

