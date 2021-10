Più di mille morti al giorno per Covid in Russia (Di sabato 16 ottobre 2021) Il numero di morti per coronavirus al giorno in Russia per la prima volta ha superato le mille persone. Un alto aumento dell'incidenza in Russia è iniziato un mese fa. Da allora, il numero di casi ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021) Il numero diper coronavirus alinper la prima volta ha superato lepersone. Un alto aumento dell'incidenza inè iniziato un mese fa. Da allora, il numero di casi ...

Ultime Notizie dalla rete : Più mille Più di mille morti al giorno per Covid in Russia Il numero di morti per coronavirus al giorno in Russia per la prima volta ha superato le mille persone. Un alto aumento dell'incidenza in Russia è iniziato un mese fa. Da allora, il numero di casi segnalati giornalmente è quasi raddoppiato. 16 ottobre 2021

