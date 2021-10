Pioli: “Grande maturità. Ho visto i giocatori convinti alla fine del primo tempo” (Di sabato 16 ottobre 2021) Stefano Pioli, tecnico del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo la rimonta di San Siro contro l’Hellas Verona: “Partita difficile, complicata. Siamo stati bravi. Molto orgoglioso del carattere della squadra e della voglia di non perdere.Nel primo tempo il Verona è stato più pronto, più bravo di noi a recuperare palloni e più rapido a vincere i duelli. Sfortunati per come abbiamo preso il primo gol, ci siamo fatti sorprendere. Ma ci abbiamo creduto, ho visto le facce dei giocatori all’intervallo ed erano convinti. E’ salita l’intensità e ci siamo riusciti”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 16 ottobre 2021) Stefano, tecnico del Milan, ha parlato così a Sky Sport dopo la rimonta di San Siro contro l’Hellas Verona: “Partita difficile, complicata. Siamo stati bravi. Molto orgoglioso del carattere della squadra e della voglia di non perdere.Nelil Verona è stato più pronto, più bravo di noi a recuperare palloni e più rapido a vincere i duelli. Sfortunati per come abbiamo preso ilgol, ci siamo fatti sorprendere. Ma ci abbiamo creduto, hole facce deiall’intervallo ed erano. E’ salita l’intensità e ci siamo riusciti”. Foto: Twitter Milan L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

francusu : #milan: l'uomo della svolta è lui! grande, immenso #pioli! se penso che inizialmente non lo volevo... perdonami mis… - surfasport : ???? PIOLI 'GRANDE PROVA DI MATURITA'' ?? Queste sono state le parole di #StefanoPioli nel post partita di… - teo_acm : RT @sportface2016: #MilanVerona, #Pioli: 'Grande prova di maturità, #Castillejo come esempio' - sportface2016 : #MilanVerona, #Pioli: 'Grande prova di maturità, #Castillejo come esempio' - PianetaMilan : #MilanVerona, #Pioli a @SkySport: “Grande prova di maturità. #Castillejo deve essere d’esempio” - #Calcio @SerieA… -