Pil al 6 | 1% quest' anno Confindustria chiede meno tasse sul lavoro

(Di sabato 16 ottobre 2021) La risalita del Pil italiano è più forte delle attese ma persistono rischi al ribasso legati all’evoluzione della pandemia, alla carenza delle materie prime e al rialzo dell’inflazione. E’ lo scenario delineato dal Centro Studiche stima una crescita del 6,1% per l’in corso, 2 punti in più rispetto alle previsioni di aprile, seguito da un ulteriore +4,1% nel 2022. Una revisione al rialzo, sottolinea il Csc nel rapporto di previsione ‘Quale economia italiana dall’uscita dalla crisi?’ , “spiegata dall’impatto più contenuto della variante Delta del Covid, anche grazie a efficacia e capillarità delle vaccinazioni in Italia, che hreso possibile l’allentamento delle misure di contenimento; e inoltre dalle revisioni Istat riguardo al primo trimestre”. Per, “a ...

'anno ilcrescerà del 6,1% , due punti in più rispetto alle stime di aprile, e il prossimo anno si registrerà un ulteriore balzo in avanti del 4,1%. Secondo il rapporto dell'unione degli ...Questa robusta ripartenza del, pari a oltre +10% nel biennio, dopo il quasi - 9% del 2020, ... Le stime di Confindustria superano per'anno quelle del governo (+6%) e del Fondo monetario ...La risalita del Pil italiano è più forte delle attese ma persistono rischi al ribasso legati all’evoluzione della pandemia, alla carenza delle materie prime e al rialzo dell’inflazione. E’ lo scenario ...Secondo il rapporto di viale dell'Astronomia la crescita economica supera le stime anche graze a un'occupazione in ripresa e deficit in miglioramento. E per l'inizio del prossimo anno prevede un Pil a ...