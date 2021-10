Piacenza, al liceo Cassinari arriva il bagno no gender. Per non “discriminare” gli studenti transex (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Emilia Romagna si conferma all’avanguardia anche in fatto di gender. E di strumenti di inclusione. Lo dimostra l’ultima ‘invenzione’ nella scuola artistica Cassinari di Piacenza in fatto di servizi igienici. Divisi, prima che gli studenti si ponessero il drammatico problema, a seconda del sesso di appartenenza. Come in tutti i luoghi pubblici. D sempre. Divisione inaccettabile, arcaica. Non va bene, non è adatto chi non si sente né maschio né genere, hanno pensato gli studenti. Così, come riporta Libero, si sono ingegnati per risolvere la questione di evidente urgenza. Piacenza, a scuola arriva la toilette no gender Che orrore le due toilette, una per le donne, magari segnalata dal disegno di un corpo femminile, e una per gli uomini. Eppure i bagni ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Emilia Romagna si conferma all’avanguardia anche in fatto di. E di strumenti di inclusione. Lo dimostra l’ultima ‘invenzione’ nella scuola artisticadiin fatto di servizi igienici. Divisi, prima che glisi ponessero il drammatico problema, a seconda del sesso di appartenenza. Come in tutti i luoghi pubblici. D sempre. Divisione inaccettabile, arcaica. Non va bene, non è adatto chi non si sente né maschio né genere, hanno pensato gli. Così, come riporta Libero, si sono ingegnati per risolvere la questione di evidente urgenza., a scuolala toilette noChe orrore le due toilette, una per le donne, magari segnalata dal disegno di un corpo femminile, e una per gli uomini. Eppure i bagni ...

