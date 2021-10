Phisikk du role – Riforma elettorale | maggioritaristi all’assalto

Leggi su formiche

(Di sabato 16 ottobre 2021) Quanto manca alla fine della XVIII legislatura? Diciamo all’ingrosso un po’ meno di un anno e mezzo. Bene: prepariamoci a leggerne e a sentirne parecchie sull’argomento che più di ogni altro confisca l’attenzione della politica nelle code di legislatura, facendo venir voglia al pubblico pagante di voltare pagina o canale tv. Parliamo della. L’argomento non trascina le folle ma resta, da 27 anni a questa parte, “il tema” della politica italiana, che, con gioiosa alacrità riformistica, si è prodotta in tutta la possibile gamma di peggioramenti in ben cinque occasioni. Guadagnandosi il primo posto nel mondo democratico per attitudine a generare mutamenti compulsivi delle leggi elettorali, fatti a colpi di maggioranza, nell’illusione della medesima di poter riparare, con un aggiustamento alle regole, il deficit di consenso nel corpo ...