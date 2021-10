Peter Dinklage è “Cyrano”: la storia di Bergerac torna ancora con il celebre triangolo amoroso alla Festa del Cinema di Roma (Di sabato 16 ottobre 2021) In anteprima assoluta una versione musical dell’intramontabile storia di uno dei più celebri triangoli amorosi della storia della letteratura al Cinema. Cyrano diretto da Joe Wright è stato presentato oggi 16 ottobre nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. Tra i titoli in concorso per la sedicesima edizione della Festa del Cinema di Roma viene riproposta ancora una volta sul grande schermo la storia di Cyrano de Bergerac; uno dei più abili spadaccini di Francia. Uomo di fine intelletto, da sempre chiamato il ‘mostro’ che cattura l’amore popolare e le fantasie dell’amata Roxanne. Giochi di parole nelle sfide verbali e duelli brillanti raccontano la fierezza e forza del protagonista in un ... Leggi su velvetmag (Di sabato 16 ottobre 2021) In anteprima assoluta una versione musical dell’intramontabiledi uno dei più celebri triangoli amorosi delladella letteratura aldiretto da Joe Wright è stato presentato oggi 16 ottobre nella sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica. Tra i titoli in concorso per la sedicesima edizione delladeldiviene ripropostauna volta sul grande schermo ladide; uno dei più abili spadaccini di Francia. Uomo di fine intelletto, da sempre chiamato il ‘mostro’ che cattura l’amore popolare e le fantasie dell’amata Roxanne. Giochi di parole nelle sfide verbali e duelli brillanti raccontano la fierezza e forza del protagonista in un ...

