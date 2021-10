Perisic illude l' Inter ma la Lazio ribalta tutto | rissa nel finale

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 16 ottobre 2021) Lariesce sempre a lasciare il segno nel destino di Simone Inzaghi. Il tecnico dell'subisce la prima sconfitta in campionato per mano della sua ex squadra che con cuore, carattere e furore agonistico, con unincandescente, la corazzata nerazzurra frenando la rincorsa dei campioni d'Italia verso i piani alti della classifica. Per la squadra di Sarri una vittoria, con, che rigenera l'ambiente e restituisce fiducia e autostima dopo il ko di quindici giorni fa contro il Bologna e il passo falso in Europa League, mentre per l'la battuta di arresto è brusca e dolorosa per come è maturata e rischia di avere pericolose ripercussioni psicologiche. Sotto di un gol per il rigore realizzato daper atterramento ...