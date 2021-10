Perché You 3 si è liberata di un personaggio chiave già nel primo episodio (Di sabato 16 ottobre 2021) You 3 è arrivata su Netflix il 15 ottobre con una nuova storia di stalking, ossessioni, omicidi e cadaveri di cui sbarazzarsi con relativo occultamento di prove. La serie con Penn Badgley prova a trovare nuove strade dopo due stagioni in cui è successo praticamente di tutto, con trame folli al limite dell’illogico, ma non regala grosse sorprese se non nella première di stagione. Attenzione Spoiler! You 3 si libera sin da subito di un personaggio apparentemente destinato a restare a lungo: la nuova vittima delle attenzioni morbose del protagonista Joe Goldberg, l’affascinante vicina di casa Nathalie, finisce uccisa nel seminterrato del nuovo negozio di pasticceria di Love Quinn. Ad ucciderla è proprio lei, la psicopatica mammina di Henry e ossessiva moglie di Joe, incapace di trattenere i suoi impulsi violenti e completamente posseduta dalla sua volontà di ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) You 3 è arrivata su Netflix il 15 ottobre con una nuova storia di stalking, ossessioni, omicidi e cadaveri di cui sbarazzarsi con relativo occultamento di prove. La serie con Penn Badgley prova a trovare nuove strade dopo due stagioni in cui è successo praticamente di tutto, con trame folli al limite dell’illogico, ma non regala grosse sorprese se non nella première di stagione. Attenzione Spoiler! You 3 si libera sin da subito di unapparentemente destinato a restare a lungo: la nuova vittima delle attenzioni morbose del protagonista Joe Goldberg, l’affascinante vicina di casa Nathalie, finisce uccisa nel seminterrato del nuovo negozio di pasticceria di Love Quinn. Ad ucciderla è proprio lei, la psicopatica mammina di Henry e ossessiva moglie di Joe, incapace di trattenere i suoi impulsi violenti e completamente posseduta dalla sua volontà di ...

