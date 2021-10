Perché era stato arrestato Gianluca Grignani? La verità dopo anni

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 16 ottobre 2021) L’Ansa riporta che nel 13 luglio del 2014, attorno alle 20:30, è giunta ai carabinieri la chiamata della moglie per segnalare che il marito, in preda ad alcool e droghe, era totalmente fuori controllo e la situazione stava diventando pericolosa. All’arrivo delle forze dell’ordine,ha opposto resistenza, dando calci a due carabinieri, e spingendone uno giù dalle scale.All’interno dell’abitazione presa in affitto dasarebbepresente anche il cugino del cantante. Una volta giunte le forze dell’ordine, il cantautore milanese ha tentato la fuga, rifugiandosi in un hotel nelle vicinanze. I carabinieri lo hanno inseguito nel tentativo di bloccarlo, ma, fuori controllo, ha dapprima spinto giù per le scale un uomo dell’Arma ed ha ferito un collega sferrandogli un calcio alla ...