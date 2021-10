Per non dimenticare: sono passati 297 giorni da quando Di Maio annunciò il ritorno di Chico Forti (Di sabato 16 ottobre 2021) «Ho una bellissima notizia da darvi: Chico Forti tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. È un bel regalo di Natale per lui, la famiglia e l’Italia». Parlava così Luigi Di Maio, il 23 dicembre 2020 dando per fatto il ritorno in patria dell’italiano detenuto in Florida dal 2000. sono passati 297 giorni da quel 23 dicembre 2020, allorché il ministro degli Esteri diede per conclusa una trattativa diplomatica che non si era risolta affatto. Con il senno di poi, quell’annuncio è stata una vera e propria bufala di Natale. Tutti diedero credito all’annuncio. Nessuno poteva dubitare, infatti, che un ministro degli Esteri potesse avventurarsi con tanta faciloneria in una questione ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 ottobre 2021) «Ho una bellissima notizia da darvi:tornerà in Italia. L’ho appena comunicato alla famiglia e ho informato il presidente della Repubblica e il presidente del Consiglio. È un bel regalo di Natale per lui, la famiglia e l’Italia». Parlava così Luigi Di, il 23 dicembre 2020 dando per fatto ilin patria dell’italiano detenuto in Florida dal 2000.297da quel 23 dicembre 2020, allorché il ministro degli Esteri diede per conclusa una trattativa diplomatica che non si era risolta affatto. Con il senno di poi, quell’annuncio è stata una vera e propria bufala di Natale. Tutti diedero credito all’annuncio. Nessuno poteva dubitare, infatti, che un ministro degli Esteri potesse avventurarsi con tanta faciloneria in una questione ...

