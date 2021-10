Peacemaker | primo teaser trailer per la serie DC con John Cena diretta da James Gunn

(Di sabato 16 ottobre 2021)mente dal DC FanDome arriva ildi, latv scritta edache vede protagonista. La pace non è mai stata così sanguinaria.sta tornando, e ad avvisarci ci pensa ildellacon protagonista, che debutterà il 13 gennaio 2022 su HBO Max, mostrato in occasione del DC FanDome. Cosa avrà in serbo per noi? Durante l'evento il cast e il filmmaker hanno risposto con la prevista ironia alle domande dei fan enon ha ...

Advertising

cinefilosit : #Peacemaker: il primo trailer e la data d'uscita #ILoveCInefilos - 3cinematographe : #JohnCena è #Peacemaker nel primo trailer della serie! #DCFanDome #JamesGunn - CineGiornale1 : Peacemaker: il folle ritorno di John Cena nel primo, esilarante trailer del DC FanDome - cinemaniaco_fb : ?????????????? Peacemaker: il folle ritorno di John Cena nel primo, esilarante trailer del DC FanDome… - Vashtheberserk : Primo teaser della serie su #Peacemaker che si dimostra cazzara e nonsense al pari del #SuicideSquad di @JamesGunn.… -

Ultime Notizie dalla rete : Peacemaker primo

Best Movie

... che dopo alcuni momenti dedicati al cinecomic The Suicide Squad - con tanto di cast e regista - ha regalato al pubblico anche iltrailer ufficiale di, lo spin - off che riporterà ...Pur anticipato da una manciata di clip, arriva direttamente dal DC FanDome 2021 iltrailer di. Stiamo ovviamente parlando della miniserie spin - off di The Suicide Squad " Missione Suicida (acquistatelo nella versione Steelbook 4K Ultra HD su Amazon) che vedrà ...Lo spin-off di The Suicide Squad è stato presentato come una “versione supereroistica di The Office” Ammirate il primo trailer di Peacemaker ...Il DC FanDome ci regala un primo sguardo alla serie DC con John Cena, Peacemaker. Guardiamo insieme il trailer, e scopriamo quando uscirà lo show.