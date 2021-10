Paura a Roma, falcia tre ragazzi davanti alla discoteca, poi si dà alla fuga: è caccia al pirata della strada (Di sabato 16 ottobre 2021) Ha ingranato la marcia e a folle velocità ha investito tre giovani, che si trovavano all’esterno di una discoteca, il locale ‘Nice’. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti all’alba di questa mattina in via Carlo Emery, dove un’auto ha preso in piano tre ragazzi. A segnalare il fatto ai Carabinieri, che erano in transito nella zona, sono stati proprio altri giovani, lì presenti, che hanno raccontato ai militari come poco prima quell’auto aveva investito tre pedoni. Leggi anche: Tremendo incidente in Via Ostiense: un morto e un ferito grave, lo schianto tra un bus e un’auto Roma, a folle velocità investe tre giovani fuori la discoteca Il conducente dell’auto ha prima investito a folle velocità i tre ragazzi, ha danneggiato alcune auto in sosta, poi ha pensato bene di fuggire, lasciando lì i ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 16 ottobre 2021) Ha ingranato la marcia e a folle velocità ha investito tre giovani, che si trovavano all’esterno di una, il locale ‘Nice’. Sono stati attimi di terrore quelli vissuti all’alba di questa mattina in via Carlo Emery, dove un’auto ha preso in piano tre. A segnalare il fatto ai Carabinieri, che erano in transito nella zona, sono stati proprio altri giovani, lì presenti, che hanno raccontato ai militari come poco prima quell’auto aveva investito tre pedoni. Leggi anche: Tremendo incidente in Via Ostiense: un morto e un ferito grave, lo schianto tra un bus e un’auto, a folle velocità investe tre giovani fuori laIl conducente dell’auto ha prima investito a folle velocità i tre, ha danneggiato alcune auto in sosta, poi ha pensato bene di fuggire, lasciando lì i ...

