Parte il corteo della Cgil, Landini ringrazia la Lamorgese invece di chiederne le dimissioni (Di sabato 16 ottobre 2021) Incredibile ma vero. Alla testa del corteo antifascista diretto a piazza San Giovanni, il leader della Cgil, Maurizio Landini, cattura le telecamere con un ringraziamento 'sentito' al Viminale per la gestione della piazza di sabato scorso. Proprio così. Landini: "Ringrazio la Lamorgese per il lavoro svolto" "Ringrazio la ministra Lamorgese per il lavoro svolto e ringrazio anche la polizia". Così il leader del sindacato vittima dell'assalto di Forza Nuova. Un assalto ampiamente prevedibile, come hanno dimostrato i tempi dell'operazione. E quindi evitabile se soltanto il ministro dell'Interno avesse dato consegne di intervenire agli agenti. Così non è stato. I violenti hanno avuto il lasciapassare dai poliziotti. Le cronache ...

