Papa: cambiare economia, tornare al passato è suicida (Di sabato 16 ottobre 2021) Papa Francesco torna a chiedere un modello economico dal "volto umano". Nel videomessaggio per l'incontro dei Movimenti Popolari chiede di voltare pagina dopo la pandemia. "Si tratta di cambiamenti ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 16 ottobre 2021)Francesco torna a chiedere un modello economico dal "volto umano". Nel videomessaggio per l'incontro dei Movimenti Popolari chiede di voltare pagina dopo la pandemia. "Si tratta di cambiamenti ...

Advertising

cdghietta : RT @Radio1Rai: ??#Papa In nome di Dio chiedo che si liberalizzino i brevetti permettendo a ogni essere umano di accedere ai vaccini. Così il… - iconanews : Papa: cambiare economia, tornare al passato è suicida - giornaleradiofm : Approfondimenti: Papa: cambiare economia, tornare al passato è suicida: (ANSA) - CITTA DEL VATICANO, 16 OTT - Papa… - GuidoTresoldi : RT @Radio1Rai: ??#Papa In nome di Dio chiedo che si liberalizzino i brevetti permettendo a ogni essere umano di accedere ai vaccini. Così il… - Radio1Rai : ??#Papa In nome di Dio chiedo che si liberalizzino i brevetti permettendo a ogni essere umano di accedere ai vaccini… -

Ultime Notizie dalla rete : Papa cambiare Papa: cambiare economia, tornare al passato è suicida ANSA Nuova Europa Papa: "In nome di Dio, date i vaccini a tutti e liberalizzate i brevetti" Papa Francesco chiede "in nome di Dio ai grandi laboratori che liberalizzino i brevetti dei vaccini. Compiano un gesto di umanità e permettano che ogni Paese, ogni popolo, ogni essere umano abbia acce ...

Papa: in nome di Dio chiedo, date vaccini, condonate i debiti Il messaggio di Francesco all'incontro dei Movimenti Popolari: 'Serve il salario universale e la riduzione della giornata lavorativa' (ANSA) ...

Papa Francesco chiede "in nome di Dio ai grandi laboratori che liberalizzino i brevetti dei vaccini. Compiano un gesto di umanità e permettano che ogni Paese, ogni popolo, ogni essere umano abbia acce ...Il messaggio di Francesco all'incontro dei Movimenti Popolari: 'Serve il salario universale e la riduzione della giornata lavorativa' (ANSA) ...