Pallone d’Oro, Evra boccia Messi: “basta, non può vincere sempre lui” (Di sabato 16 ottobre 2021) E’ incerta la corsa alla vittoria del Pallone d’Oro, sono tanti i calciatori in gioco. Ovviamente ci sono Messi e Cristiano Ronaldo, poi Mbappè e gli italiani Jorginho e Donnarumma. Sull’argomento è stato molto duro l’ex Juventus Patrice Evra, ai microfoni di Espn. “Il Pallone d’Oro? Sono stufo di veder vincere Messi. Se dovessero darlo a lui giustificheranno questa scelta dicendo che ha vinto la Coppa America. Ma cosa ha fatto tutto il resto della stagione al Barcellona?”. “Secondo me, il Pallone d’Oro deve andare a Jorginho o Kanté, sono stufo marcio che lo diano sempre a Leo Messi”. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 16 ottobre 2021) E’ incerta la corsa alla vittoria del, sono tanti i calciatori in gioco. Ovviamente ci sonoe Cristiano Ronaldo, poi Mbappè e gli italiani Jorginho e Donnarumma. Sull’argomento è stato molto duro l’ex Juventus Patrice, ai microfoni di Espn. “Il? Sono stufo di veder. Se dovessero darlo a lui giustificheranno questa scelta dicendo che ha vinto la Coppa America. Ma cosa ha fatto tutto il resto della stagione al Barcellona?”. “Secondo me, ildeve andare a Jorginho o Kanté, sono stufo marcio che lo dianoa Leo”. L'articolo CalcioWeb.

Advertising

CB_Ignoranza : Patrice Evra sul Pallone D’Oro: “Sono stufo di veder vincere Messi. Per me lo merita uno tra Jorginho e Kanté, se d… - juventusfc : Complimenti a @chiellini e @bonucci_leo19, inseriti nella lista dei 3??0?? candidati al Pallone d'Oro… - Inter : ?? | BALLON D'OR #Lautaro e #Barella sono presenti nella lista dei 30 giocatori stilata da @francefootball per il… - Lollonzo_3 : @tonikk_ @idk_reborn @CB_Ignoranza Se il Barça ha avuto una dirigenza fallimentare non è colpa di Messi, anche se s… - mennieffe : RT @_enz29: E anche quest’anno pallone d’oro a Messi regalato Nel 2010 Iniesta, Sneijder e Xavi avevano vinto più di lui Nel 2019 Van Dij… -

Ultime Notizie dalla rete : Pallone d’Oro Ronaldo, né Messi né Jorginho: il favorito per il Pallone d'Oro stupisce tutti Corriere dello Sport