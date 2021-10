Pallanuoto, Mondiali U20 donne: Italia chiude quarta, Azzurrine ko con l’Ungheria (Di sabato 16 ottobre 2021) L’Italia ha chiuso al quarto posto i Mondiali femminili U20 di Pallanuoto, che si sono chiusi a Netanya. Le Azzurrine del ct Giacomo Grassi hanno combattuto per il bronzo, ma alla fine sono state sconfitte per 12-10 dall’Ungheria. Non bastano i quattro gol di Leone, che con due reti aveva riportato la finale in parità sul 10-10 prima del break decisivo delle magiare che si sono quindi prese il podio. Il titolo iridato è andato invece alla Spagna, che nella finale per l’oro ha avuto la meglio sulla Grecia per 10-5 grazie alle le triplette di Camus Amoros e Ruiz Barril. Resta comunque un’avventura iridata di tutto rispetto quella dell’Italia, che si conferma ai massimi livelli internazionali. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) L’ha chiuso al quarto posto ifemminili U20 di, che si sono chiusi a Netanya. Ledel ct Giacomo Grassi hanno combattuto per il bronzo, ma alla fine sono state sconfitte per 12-10 dal. Non bastano i quattro gol di Leone, che con due reti aveva riportato la finale in parità sul 10-10 prima del break decisivo delle magiare che si sono quindi prese il podio. Il titolo iridato è andato invece alla Spagna, che nella finale per l’oro ha avuto la meglio sulla Grecia per 10-5 grazie alle le triplette di Camus Amoros e Ruiz Barril. Resta comunque un’avventura iridata di tutto rispetto quella dell’, che si conferma ai massimi livelli internazionali. SportFace.

