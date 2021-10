Pallanuoto, Champions League 2021-2022: Savona-Stella Rossa 8-9. Qualificazione difficile ma ancora in bilico (Di sabato 16 ottobre 2021) Si chiude con una sconfitta di misura il match d’andata del Savona nel terzo ed ultimo turno di Qualificazione alla Champions League 2021-2022 di Pallanuoto: i liguri hanno perso in casa contro i serbi della Stella Rossa di Belgrado per 8-9. Avvio di gara equilibrato così il primo quarto si chiude sull’1-1, poi il Savona sale fino al 3-1, ma i serbi rimontano arrivando a metà gara avanti 3-4. Nella terza frazione il Savona rimonta e va ad impattare sul 5-5, poi nell’ultimo quarto i liguri trovano il 7-6, ma la Stella Rossa allunga fino al 7-9 e vince col punteggio di 8-9. Si registrano oggi il poker di Vuskovic e la tripletta di Iocchi Gratta, oltre alla marcatura ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Si chiude con una sconfitta di misura il match d’andata delnel terzo ed ultimo turno dialladi: i liguri hanno perso in casa contro i serbi delladi Belgrado per 8-9. Avvio di gara equilibrato così il primo quarto si chiude sull’1-1, poi ilsale fino al 3-1, ma i serbi rimontano arrivando a metà gara avanti 3-4. Nella terza frazione ilrimonta e va ad impattare sul 5-5, poi nell’ultimo quarto i liguri trovano il 7-6, ma laallunga fino al 7-9 e vince col punteggio di 8-9. Si registrano oggi il poker di Vuskovic e la tripletta di Iocchi Gratta, oltre alla marcatura ...

