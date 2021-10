‘Omaggio allo sport tricolore’, il Senato celebra gli azzurri. Vezzali: “C’è tanta voglia di sport” (Di sabato 16 ottobre 2021) L’onda lunga di un’estate di successi italiani è stata celebrata al Senato, con l’evento “Omaggio allo sport tricolore”. Un appuntamento “dedicato all’Italia che ha tirato fuori le unghie e la grinta” citando le parole della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, di chi ha fatto sognare e gioire. “La luce in fondo al tunnel che aspettavamo” ha detto Luca Pancalli, presidente del Cip, che ha potuto festeggiare, tra gli altri, l’ennesima impresa di Bebe Vio. La schermitrice veneta, qualche mese prima di Tokyo, aveva addirittura rischiato la vita per un’infezione. “E’ stata tosta ma è stato bellissimo. Non ho voluto parlarne prima perché non volevo trovare scuse. E’ stato tutto merito della squadra che avevamo dietro, il mio fisioterapista, il mio preparatore atletico”, la sua dedica. Un risultato ... Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021) L’onda lunga di un’estate di successi italiani è statata al, con l’evento “Omaggiotricolore”. Un appuntamento “dedicato all’Italia che ha tirato fuori le unghie e la grinta” citando le parole della presidente Maria Elisabetta Alberti Casellati, di chi ha fatto sognare e gioire. “La luce in fondo al tunnel che aspettavamo” ha detto Luca Pancalli, presidente del Cip, che ha potuto festeggiare, tra gli altri, l’ennesima impresa di Bebe Vio. La schermitrice veneta, qualche mese prima di Tokyo, aveva addirittura rischiato la vita per un’infezione. “E’ stata tosta ma è stato bellissimo. Non ho voluto parlarne prima perché non volevo trovare scuse. E’ stato tutto merito della squadra che avevamo dietro, il mio fisioterapista, il mio preparatore atletico”, la sua dedica. Un risultato ...

