Olimpiadi Tokyo, Giovanni Malagò: “Mi aspettavo questi risultati, a Pechino ne vedremo delle belle” (Di sabato 16 ottobre 2021) Il presidente del CONI, Giovanni Malagò, nel corso delle celebrazioni degli azzurri in Senato, ha parlato dei successi italiani alle Olimpiadi ed agli Europei di calcio: il numero uno dello sport del Bel Paese ha analizzato i motivi alla base dei trionfi del 2021 e le sue parole sono state rilanciate dall’ANSA. Le parole di Giovanni Malagò sulle Olimpiadi: “Mi aspettavo questi risultati, anche perché il numero dei partecipanti era da record: ci eravamo qualificati nell’85% delle competizioni. Ci eravamo guadagnati questi risultati, il merito è però tutto degli atleti e dei tecnici. Il calcio, con la straordinaria vittoria dell’Europeo, ha trascinato tutti: ci ha ... Leggi su oasport (Di sabato 16 ottobre 2021) Il presidente del CONI,, nel corsocelebrazioni degli azzurri in Senato, ha parlato dei successi italiani alleed agli Europei di calcio: il numero uno dello sport del Bel Paese ha analizzato i motivi alla base dei trionfi del 2021 e le sue parole sono state rilanciate dall’ANSA. Le parole disulle: “Mi, anche perché il numero dei partecipanti era da record: ci eravamo qualificati nell’85%competizioni. Ci eravamo guadagnati, il merito è però tutto degli atleti e dei tecnici. Il calcio, con la straordinaria vittoria dell’Europeo, ha trascinato tutti: ci ha ...

