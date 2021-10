Obbligo del Green pass a lavoro, da lunedì 2 milioni di dipendenti a casa (Di sabato 16 ottobre 2021) lunedì prossimo 2 milioni di lavoratori rimarranno a casa perché impossibilitati a farsi il tampone per avere il Green pass. Purtroppo, rileva la Cgia, le farmacie e le strutture pubbliche/private dedicate... Leggi su feedpress.me (Di sabato 16 ottobre 2021)prossimo 2di lavoratori rimarranno aperché impossibilitati a farsi il tampone per avere il. Purtroppo, rileva la Cgia, le farmacie e le strutture pubbliche/private dedicate...

Advertising

ilfoglio_it : L'obbligo del green pass funziona: con 73.000 nuove prime dosi ieri è stata una giornata da record. I dati elaborat… - VincenzoDeLuca : Non bisogna fare neanche mezzo passo indietro rispetto all’obbligo del #greenpass. Bisogna andare avanti con assol… - MediasetTgcom24 : Salvini: obbligo vaccino? Non è all'attenzione del governo #matteosalvini - CIsmaele : RT @robulga: @Marco79629485 @charliecarla TRIESTE. Apriamo una sottoscrizione per consentire ai portuali di proseguire ad oltranza fino all… - KarlyKleyn : RT @RadioGenova: Enorme manifestazione a Udine contro l'obbligo del passaporto sanitario per lavorare: 'Trieste chiama e Udine risponde!' h… -