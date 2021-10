Nuovo record di green pass scaricati. Vaccini efficaci oltre il 95% contro i rischi letali

Leggi su agi

(Di sabato 16 ottobre 2021) AGI - È stato un boom dia ridosso della scadenza per l'entrata in vigore dell'obbligo del certificato verde nei posti di lavoro. Venerdì i download sono stati 867.039,negli ultimi tre mesi, ritoccando quello stabilito il giorno prima: 860.094. Numeri molto superiori alla media dei download delle ultime settimane, che oscillava tra i 400 e i 500 mila al giorno, legati al forte aumento dei tamponi. Iieri dopo un tampone negativo sono stati 635.827, a fronte di 208.831 emessi per avvenuta vaccinazione. Non a caso ieri il bollettino quotidiano sui contagi ha fatto segnare ildi tamponi registrati in un solo giorno, 506.043, un numero destinato ad ...