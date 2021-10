Nuovo ospedale di Giugliano a rischio, l’Asl al Comune: “Sono mesi che aspettiamo le carte”. (Di sabato 16 ottobre 2021) Il più importante investimento della Regione Campania a Giugliano rischia di fallire. In una nota ufficiale l’Asl ha mandato un ultimatum al Comune di Giugliano nella quale denuncia senza messi termini i ritardi dell’ente di Corso Campano nel produrre i documenti necessari per avviare la costruzione del Nuovo ospedale. l’Asl esprime tutta la sua preoccupazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 16 ottobre 2021) Il più importante investimento della Regione Campania arischia di fallire. In una nota ufficialeha mandato un ultimatum aldinella quale denuncia senza messi termini i ritardi dell’ente di Corso Campano nel produrre i documenti necessari per avviare la costruzione delesprime tutta la sua preoccupazione L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

