Nozze da 2 milioni di dollari per la figlia di Bill Gates che per l’eredità ne riceverà “solo” 10

Nozze da due milioni di dollari per la prima figlia di Bill e Melinda Gates, Jennifer, che oggi si unisce in matrimonio con Nayel Nassar, fantino professionista come lei. I media americani hanno pubblicato le prime foto scattate durante la cena che si è svolta, alla vigilia della cerimonia, nella tenuta di North Salem, dal valore di circa 16 milioni di dollari, dove oggi si svolgono le vippissime Nozze, che vedono tra gli ospiti anche gli Obama. Bill e Melinda Gates dopo il divorzio alle Nozze della figlia Il matrimonio è anche la prima occasione pubblica in cui Bill e Melinda compaiono insieme dopo che ad agosto hanno finalizzato il divorzio che ha ...

