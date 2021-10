Notte della Luna 16 ottobre: cos'è e come seguire l'evento (Di sabato 16 ottobre 2021) Torna la Notte Internazionale della Luna , l'iniziativa mondiale organizzata dalla Nasa e dedicata alla scoperta e all'osservazione del nostro satellite naturale. Quasi duemila gli eventi organizzati ... Leggi su quotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Torna laInternazionale, l'iniziativa mondiale organizzata dalla Nasa e dedicata alla scoperta e all'osservazione del nostro satellite naturale. Quasi duemila gli eventi organizzati ...

Advertising

Inter : ??? | NAZIONALI L'attaccante nerazzurro è il grande protagonista della notte di qualificazioni Mondiali ?? - Corriere : È la notte della Luna: come e quando seguire l’evento internazionale della Nasa - zaiapresidente : ?? Cinquantotto anni fa, la notte del 9 ottobre 1963, si verificò la tragedia del Vajont, che causò quasi 2000 mort… - Falla_Girare : RT @MiTomorrow: Una notte all'addiaccio per avvicinare le persone ai temi della povertà e dell'emarginazione sociale #16ottobre https://t.… - LecceSette : Aggredisce la ex nel corso della notte: arrestato per maltrattamenti e lesioni -