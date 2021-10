Non l’abbiamo mai vista così: la star di Streghe è irriconoscibile con questo look (Di sabato 16 ottobre 2021) Molto difficile riconoscere l’attrice che ha recitato nella serie Streghe: oggi si mostra con un look completamente diverso. Tra le più famose serie televisive, non possiamo non citare Streghe. Andata in onda tra la fine degli anni novanta e la prima metà degli anni duemila. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 1999 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di sabato 16 ottobre 2021) Molto difficile riconoscere l’attrice che ha recitato nella serie: oggi si mostra con uncompletamente diverso. Tra le più famose serie televisive, non possiamo non citare. Andata in onda tra la fine degli anni novanta e la prima metà degli anni duemila. In Italia abbiamo avuto il piacere di seguirla dal 1999 L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

welikeduel : 'Se non ci hanno ammazzato non è perché è stata una concessione, ma perché glielo abbiamo impedito. L'attenzione de… - Agenzia_Ansa : 'Questa prima battaglia l'abbiamo vinta, dimostrando la forza e la determinazione dei lavoratori portuali', 'da dom… - Agenzia_Ansa : 'Se il 30 non otteniamo il ritiro del green pass bloccheremo tutta l' Italia'. Lo dice Stefano Puzzer del Clpt. Puz… - RoxyBarFans : RT @MarcoTeb: @a_meluzzi @mariogiordano5 @VittorioSgarbi @RadioRadioWeb @RedRonnie Abbiamo pregato Dio , non siamo caduti nel tranello del… - GraziaMontefal2 : RT @lucianocapone: “Questa prima battaglia l'abbiamo vinta. Da domani torniamo al lavoro, ma non ci fermiamo”. La protesta dei portuali di… -