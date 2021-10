No Green pass, i portuali di Trieste: «Abbiamo vinto la battaglia, da domani torniamo al lavoro» (Di sabato 16 ottobre 2021) «Questa prima battaglia l’Abbiamo vinta». Così il Coordinamento dei lavoratori portuali di Trieste commenta le agitazioni di questi giorni contro l’obbligo di Green pass, e annuncia che la protesta è sospesa. «Abbiamo dimostrato la forza e la determinazione dei lavoratori portuali e di tutti coloro che li hanno affiancati e sostenuti nella difesa della democrazia e della libertà individuale», ma occorre «fare un passo in avanti assieme alle migliaia di persone e gruppi con cui siamo entrati in contatto in questi giorni, da domani torniamo al lavoro – chi può – (per i portuali dal primo turno di lavoro del 17/10/2021) ma non ci fermiamo». Il comunicato ... Leggi su open.online (Di sabato 16 ottobre 2021) «Questa primal’vinta». Così il Coordinamento dei lavoratoridicommenta le agitazioni di questi giorni contro l’obbligo di, e annuncia che la protesta è sospesa. «dimostrato la forza e la determinazione dei lavoratorie di tutti coloro che li hanno affiancati e sostenuti nella difesa della democrazia e della libertà individuale», ma occorre «fare uno in avanti assieme alle migliaia di persone e gruppi con cui siamo entrati in contatto in questi giorni, daal– chi può – (per idal primo turno didel 17/10/2021) ma non ci fermiamo». Il comunicato ...

Advertising

RobertoBurioni : Considerato che ieri c’è stato un aumento dei certificati di malattia del 23% possiamo affermare che molti dei comb… - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - NicolaPorro : ??ESCLUSIVO?? Non volevo crederci, e invece... guardate cosa succede ad alcuni #carabinieri senza #greenpass ???? - petunianelsole : @nuovavita Intanto oggi hanno dimostrato che a lavorare entrava anche chi era senza green pass perché non facevano controlli. - LopezBanzo : @CalabrLuigi Ma, si può sapere, che problema c’è con la green pass?? -