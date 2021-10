No green pass chiedono asilo politico alla Svezia: “Siamo rifugiati interni” – Video (Di sabato 16 ottobre 2021) “Chiediamo asilo politico alla Svezia perché il nostro governo, negandoci il lavoro, ci nega tutto, compreso il diritto alla casa. Se non abbiamo una casa, secondo il diritto internazionale, Siamo rifugiati interni e abbiamo diritto a chiedere asilo politico”. Questa mattina circa 40 cittadini italiani hanno manifestato di fronte all’ambasciata svedese a Roma contro il green pass e per chiedere asilo politico. Presente al presidio anche la deputata Sara Cunial. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) “Chiediamoperché il nostro governo, negandoci il lavoro, ci nega tutto, compreso il dirittocasa. Se non abbiamo una casa, secondo il diritto internazionale,e abbiamo diritto a chiedere”. Questa mattina circa 40 cittadini italiani hanno manifestato di fronte all’ambasciata svedese a Roma contro ile per chiedere. Presente al presidio anche la deputata Sara Cunial. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

