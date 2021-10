No Green Pass, a Roma il Viminale schiera 5mila uomini per evitare tensioni nel giorno della manifestazione Cgil. A Milano salta la trattativa con la polizia: corteo non autorizzato (Di sabato 16 ottobre 2021) Nonostante i timori della vigilia, venerdì 15 ottobre le proteste e le manifestazioni per il debutto dell’obbligo del Green Pass sul posto di lavoro non sono riuscite a fermare l’Italia, ma è oggi che si disputa il vero banco di prova per la tenuta dell’ordine pubblico. Si annuncia infatti un sabato caldo in molte piazze italiane, in primis a Roma, dove i riflettori sono tutti puntati sulla manifestazione di Cgil, Cisl e Uil che porterà in piazza San Giovanni almeno 50mila persone provenienti da tutta Italia con 800 pullman, 10 treni speciali e qualche volo dalle isole. L’allerta è massima e il Viminale ha fatto sapere di aver già schierato 5mila uomini per vigilare piazza San Giovanni, blindare le sedi istituzionali e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 ottobre 2021) Nonostante i timorivigilia, venerdì 15 ottobre le proteste e le manifestazioni per il debutto dell’obbligo delsul posto di lavoro non sono riuscite a fermare l’Italia, ma è oggi che si disputa il vero banco di prova per la tenuta dell’ordine pubblico. Si annuncia infatti un sabato caldo in molte piazze italiane, in primis a, dove i riflettori sono tutti puntati sulladi, Cisl e Uil che porterà in piazza San Giovanni almeno 50mila persone provenienti da tutta Italia con 800 pullman, 10 treni speciali e qualche volo dalle isole. L’allerta è massima e ilha fatto sapere di aver giàtoper vigilare piazza San Giovanni, blindare le sedi istituzionali e ...

Advertising

ladyonorato : Green pass per i lavoratori: disobbedire ad ordini antidemocratici significa difendere la democrazia - ladyonorato : A #Messina oltre a protestare contro il #greenpass si ricorda la morte per il vaccino dell’infermiere Antonio Mondo… - borghi_claudio : Torno a ripetere la domanda anche ai pro green pass. Adesso abbiamo il green pass anche per andare in bagno e quind… - TuttoQuaNews : RT @ilfoglio_it: L'Italia guida l'Europa verso il post pandemia. Scioperi governati, green pass ok, vaccini su, contagi giù. Quattro buone… - Paola30502511 : Vergognoso!!! -