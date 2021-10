No ai fascismi, sindacati in piazza alla vigilia del voto: sciogliere gruppi, chiudere storia con violenza politica (Di sabato 16 ottobre 2021) Il sindacato confederale si erge a baluardo della nuova Resistenza contro ogni forma di fascismo ed estremismo. Dalla piazza unitaria di San Giovanni, storico teatro degli appuntamenti importanti di Cgil, Cisl e Uil, si è levata, a gran voce, la richiesta a Governo e Parlamento a sciogliere le formazioni che si richiamano al fascismo e al nazismo. Non è più il tempo delle chiacchiere e degli impegni vaghi. Contro questa ondata di intimidazioni e violenze, culminate sabato scorso con l'attacco alla sede della Cgil, sono necessari atti concreti, auspicabilmente da tutte le forze politiche dell'arco costituzionale.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/No-ai-fascismi-sindacati-uniti-a-piazza-San-Giovanni 20211016 video ... Leggi su ilfogliettone (Di sabato 16 ottobre 2021) Il sindacato confederale si erge a baluardo della nuova Resistenza contro ogni forma di fascismo ed estremismo. Dunitaria di San Giovanni, storico teatro degli appuntamenti importanti di Cgil, Cisl e Uil, si è levata, a gran voce, la richiesta a Governo e Parlamento ale formazioni che si richiamano al fascismo e al nazismo. Non è più il tempo delle chiacchiere e degli impegni vaghi. Contro questa ondata di intimidazioni e violenze, culminate sabato scorso con l'attaccosede della Cgil, sono necessari atti concreti, auspicabilmente da tutte le forze politiche dell'arco costituzionale.video width="746" height="420" mp4="http://www.ilfogliettone.it/wp-content/uploads/2021/10/No-ai--uniti-a--San-Giovanni 20211016 video ...

Advertising

Tg3web : Decine di migliaia le persone arrivate a Roma da tutt'Italia per la manifestazione unitaria indetta dai sindacati i… - ilfoglio_it : “Pensavo fosse antifascismo, ma era Quota 100”. Carlo Calenda non parteciperà alla manifestazione dei sindacati “co… - Agenzia_Ansa : Duecento mila persone in piazza San Giovanni a Roma per la manifestazione nazionale di Cgil, Cisl e Uil 'Mai più fa… - vivereitalia : Sindacati in piazza a Roma contro i fascismi 'Garantire la democrazia' - PiacenzaSera : I sindacati da #Piacenza a #PiazzaSanGiovanni a Roma alla manifestazione #Maipiufascismi -