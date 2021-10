Nino D'Angelo omaggio da brividi per Maradona nel suo nuovo album (Di sabato 16 ottobre 2021) Venerdì 15 ottobre è uscito il nuovo album di Nino D'Angelo, storico cantante napoletano, intitolato Il Poeta che non sa parlare. All'interno di quest'ultimo, presente anche un brano dedicato a Diego Armando Maradona. Maradona e famiglia La canzone non a caso è la decima del disco e si intitola "Campiò", parole da brividi quelle che vengono dedicate al numero 10 più forte della storia. Un omaggio straordinario quello del cantautore napoletano, tra l'altro storico amico di Diego. Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Venerdì 15 ottobre è uscito ildiD', storico cantante napoletano, intitolato Il Poeta che non sa parlare. All'interno di quest'ultimo, presente anche un brano dedicato a Diego Armandoe famiglia La canzone non a caso è la decima del disco e si intitola "Campiò", parole daquelle che vengono dedicate al numero 10 più forte della storia. Unstraordinario quello del cantautore napoletano, tra l'altro storico amico di Diego.

Advertising

Paroladeltifoso : Nino D’angelo, gesto speciale per omaggiare Maradona - Michela03190352 : RT @Carloalvino: ?? Nino D'Angelo - CAMPIO' - Danila0909 : RT @Carloalvino: ?? Nino D'Angelo - CAMPIO' - twieee80211 : Nino D'Angelo featuring Rocco Hunt... devo aggiungere altro? - xsweetari : Vorrei farmi anche la frangia but non voglio sembrare Nino D’Angelo -