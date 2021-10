Newcastle United-Tottenham Hotspur: pronostico e formazioni (Di sabato 16 ottobre 2021) La nuova era del Newcastle United inizia sul campo di St James’ Park domenica 17 ottobre pomeriggio, quando i Magpies accolgono il Tottenham Hotspur a Tyneside in Premier League. I padroni di casa hanno perso 2-1 contro il Wolverhampton Wanderers nell’ultima partita dell’era di Mike Ashley, mentre gli Spurs hanno ottenuto una vittoria per 2-1 sull’Aston Villa. Il calcio di inizio di Newcastle United-Tottenham Hotspur è previsto alle 17:30. Prepartita Newcastle United-Tottenham Hotspur: a che punto sono le due squadre? Newcastle United Dopo 14 anni di frustrazione dei fan, continue richieste di uscita e un umore cupo al St James’ Park, il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 16 ottobre 2021) La nuova era delinizia sul campo di St James’ Park domenica 17 ottobre pomeriggio, quando i Magpies accolgono ila Tyneside in Premier League. I padroni di casa hanno perso 2-1 contro il Wolverhampton Wanderers nell’ultima partita dell’era di Mike Ashley, mentre gli Spurs hanno ottenuto una vittoria per 2-1 sull’Aston Villa. Il calcio di inizio diè previsto alle 17:30. Prepartita: a che punto sono le due squadre?Dopo 14 anni di frustrazione dei fan, continue richieste di uscita e un umore cupo al St James’ Park, il ...

