Newcastle | Staveley spaventa tutti | «Investiremo il più possibile»

(Di sabato 16 ottobre 2021) La manager Amandamette in allertai club europei dichiarando quanto ilsia intenzionato a investire Amanda, manager che ha aiutato il fondo PIF a rivelare ildi cui lei stessa possiede una quota di minoranza, in una intervista a Chronicle ha parlato delle ambizioni del club bianconero. GRANDI INVESTIMENTI – «molto, ovviamente. Ma dobbiamo farlo nei limiti delle regole della Premier League. Dovremo attenerci alle regole del Financial Fair Play.il più, penso chelo sappiano. Ma nonsolo in calciatori, budget, trasferimenti: sarà su tutta la linea, tutto». L'articolo proviene da Calcio News 24.

