Newcastle, c'è Fonseca nel futuro dei Magpies? (Di sabato 16 ottobre 2021) Newcastle (Regno Unito) - Potrebbe essere agli sgoccioli l'avventura di Steve Bruce sulla panchina del Newcastle : l'allenatore inglese siederà domani in panchina contro il Tottenham ma il destino ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 ottobre 2021)(Regno Unito) - Potrebbe essere agli sgoccioli l'avventura di Steve Bruce sulla panchina del: l'allenatore inglese siederà domani in panchina contro il Tottenham ma il destino ...

