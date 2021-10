Netflix licenzia dipendente per divulgazione info su show accusato di transfobia

Leggi su giornalettismo

(Di sabato 16 ottobre 2021)hato uncolpevole di aver passato a terzi dati confidenziali dell’azienda sui pagamenti a Dave Chapelle, il comico afro-americano protagonista di una serie di special che hanno scatenato l’ira della comunità Lbgtq e oltre. È quanto riportano varie agenzia di stampa, tra cui Ansa. LEGGI ANCHE –> Bufera al colosso di Los Gatos, tra riunioni interne e dipendenti sospesi, per lodi Chappelle bollato come transfobico I dati, finiti poi sull’agenzia Bloomberg, hanno rivelato che il gigante dello streaming ha pagato a Chapelle 24,1 milioni di dollari per lo special “The Closer”, che ha debuttato nei giorni scorsi scatenando la bufera, e 23,6 milioni per unoprecedente altrettanto controverso, ‘Sticks and Stones’. Le cifre vanno oltre i 21,4 milioni di dollari sborsati ...