Netflix, arriva batosta per gli Italiani: impennata dei costi per gli abbonati (Di sabato 16 ottobre 2021) Piccola “batosta” per gli Italiani abbonati a Netflix: l’azienda di video streaming più famosa al mondo ha deciso di aumentare il costo degli abbonamenti mensili, anche se in maniera minima, ed ora vi spieghiamo tutto nel dettaglio. Aumenta il costo dell’abbonamento a Netflix: tutte le infoSecondo quanto emerso nelle ultime settimane, in Italia vi sarebbero 4 milioni di abbonati a Netflix (numeri non ufficiali), e dato che rispetto a due anni fa è praticamente raddoppiato, visto che nel 2019 il CEO Reed Hastings, durante una visita nel nostro Paese, svelò che fossero 2 milioni gli abbonati tricolore al servizio video americano. Ebbene, questi quattro milioni di Italiani si troveranno a breve a pagare di più rispetto al passato, visto ... Leggi su computermagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Piccola “” per gli: l’azienda di video streaming più famosa al mondo ha deciso di aumentare il costo degli abbonamenti mensili, anche se in maniera minima, ed ora vi spieghiamo tutto nel dettaglio. Aumenta il costo dell’abbonamento a: tutte le infoSecondo quanto emerso nelle ultime settimane, in Italia vi sarebbero 4 milioni di(numeri non ufficiali), e dato che rispetto a due anni fa è praticamente raddoppiato, visto che nel 2019 il CEO Reed Hastings, durante una visita nel nostro Paese, svelò che fossero 2 milioni glitricolore al servizio video americano. Ebbene, questi quattro milioni disi troveranno a breve a pagare di più rispetto al passato, visto ...

Advertising

NetflixIT : 'Earwig e la strega', la prima opera d'arte 3D dello Studio Ghibli, arriva su Netflix! Guarda il trailer ufficiale… - Affaritaliani : Netflix arriva a 4 milioni di abbonati in Italia, che affare con 'Squid Game'! - elklough : Netflix Il campo nel vicino porta la canna somma poi le carte scarpe lei lo guarda il caso arriva il pullman è nuda… - varianna775 : Serie TV gratis: Serially arriva in Italia. streaming, dominato da #Netflix #disneyplus , Serially arriva in Itali… - CinemApp_Cinema : 'Earwig e la strega', la prima opera d'arte 3D dello Studio Ghibli, arriva su Netflix! Guarda il trailer ufficiale… -