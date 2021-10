Napoli-Torino, rivedi la conferenza stampa di Luciano Spalletti (VIDEO) (Di sabato 16 ottobre 2021) Luciano Spalletti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Torino, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Il tecnico di Certaldo ha presentato i temi della partita contro i granata, affrontando diversi argomenti e tra questi quelli legati alla formazione che vedremo domani al Maradona. E allora ecco in alto il VIDEO con le parole dell’allenatore dei partenopei. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 16 ottobre 2021)ha parlato inalla vigilia di, match valido per l’ottava giornata di Serie A 2021/2022. Il tecnico di Certaldo ha presentato i temi della partita contro i granata, affrontando diversi argomenti e tra questi quelli legati alla formazione che vedremo domani al Maradona. E allora ecco in alto ilcon le parole dell’allenatore dei partenopei. SportFace.

Advertising

LiveNationIT : Vasco torna con il singolo “Siamo Qui” e i biglietti per le 5 nuove date di #VascoLive2022 a Napoli, Ancona, Bari,… - claudioruss : EA7 firma la nuova maglia che i giocatori del #Napoli indosseranno contro Torino e Bologna in calendario il 28 otto… - DiMarzio : #SerieA, @sscnapoli | Le parole di #Spalletti alla vigilia della sfida contro il #Torino. Dai sogni della città all… - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #NapoliTorino, la conferenza stampa integrale di #Spalletti alla vigilia - salv_amoroso : ???? NAPOLI Contro il Torino David #Ospina partirà dal 1'. Panchina per #Meret. #NapoliTorino @Spazio_Napoli -