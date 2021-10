Napoli – Torino: probabili formazioni ed altro (Di sabato 16 ottobre 2021) IL MARADONA PRONTO AD ACCOGLIERE Napoli – Torino Dopa la sosta dovuta agli impegni delle varie Nazionali, ritorna il campionato di Seria A. Allo Stadio Diego Armando Maradona il Napoli, capolista a punteggio pieno, incontrerà -domenica 17 ottobre alle ore 18.00 – il Torino, match valido per l’ottava giornata del massimo campionato italiano. ULTIME DALLE SEDI QUI Napoli Seduta mattutina all’SSC Napoli Konami Training Center.Come riporta il sito ufficiale del Napoli, gli azzurri preparano la gara in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18).Il gruppo dopo una prima fase di torello e rapidità ha svolto situazionali di gioco, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive.Malcuit terapie. Ounas e Manolas ... Leggi su retecalcio (Di sabato 16 ottobre 2021) IL MARADONA PRONTO AD ACCOGLIEREDopa la sosta dovuta agli impegni delle varie Nazionali, ritorna il campionato di Seria A. Allo Stadio Diego Armando Maradona il, capolista a punteggio pieno, incontrerà -domenica 17 ottobre alle ore 18.00 – il, match valido per l’ottava giornata del massimo campionato italiano. ULTIME DALLE SEDI QUISeduta mattutina all’SSCKonami Training Center.Come riporta il sito ufficiale del, gli azzurri preparano la gara in programma allo Stadio Maradona domenica 17 ottobre per l’ottava giornata di Serie A (ore 18).Il gruppo dopo una prima fase di torello e rapidità ha svolto situazionali di gioco, partita a campo ridotto ed esercitazione su palle inattive.Malcuit terapie. Ounas e Manolas ...

Advertising

LiveNationIT : Vasco torna con il singolo “Siamo Qui” e i biglietti per le 5 nuove date di #VascoLive2022 a Napoli, Ancona, Bari,… - claudioruss : EA7 firma la nuova maglia che i giocatori del #Napoli indosseranno contro Torino e Bologna in calendario il 28 otto… - DiMarzio : #SerieA, @sscnapoli | Le parole di #Spalletti alla vigilia della sfida contro il #Torino. Dai sogni della città all… - sscnapoli : ?? Si invitano i tifosi ad anticipare l’orario di arrivo allo stadio. Tornelli aperti dalle 15:00. ??… - susydigennaro : RT @napolimagazine: TORINO - Allenamento pomeridiano al Filadelfia, seduta di scarico per Rincon e Sanabria in vista del match con il Napol… -