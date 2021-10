Napoli-Torino, possibile ritorno tra i convocati per un azzurro (Di sabato 16 ottobre 2021) Per il match contro il Torino, Spalletti dovrà fare a meno di diversi infortunati: Malcuit, Ounas, Petagna e Manolas non saranno della partita. Ma potrebbe esserci un recupero tra le fila del Napoli: il tecnico sta valutando la sua convocazione. Infortunio Lobotka Napoli Torino Secondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo più di un mese dall'infortunio accusato nel corso di Slovacchia-Cipro, domani potrebbe esserci il ritorno tra i convocati di Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco si sta allenando in gruppo da diversi giorni e Spalletti sta pensando di portarlo in panchina per il match contro il Torino. Lobotka è pronto a tornare, ma nel caso non dovesse essere convocato per domani, è quasi scontata una sua presenza in ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 16 ottobre 2021) Per il match contro il, Spalletti dovrà fare a meno di diversi infortunati: Malcuit, Ounas, Petagna e Manolas non saranno della partita. Ma potrebbe esserci un recupero tra le fila del: il tecnico sta valutando la sua convocazione. Infortunio LobotkaSecondo quanto riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo più di un mese dall'infortunio accusato nel corso di Slovacchia-Cipro, domani potrebbe esserci iltra idi Stanislav Lobotka. Il centrocampista slovacco si sta allenando in gruppo da diversi giorni e Spalletti sta pensando di portarlo in panchina per il match contro il. Lobotka è pronto a tornare, ma nel caso non dovesse essere convocato per domani, è quasi scontata una sua presenza in ...

