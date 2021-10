Napoli-Torino, Petagna recupera. Ospina e Lozano sono rientrati. Tre giocatori sono out: Le ultimissime (Di sabato 16 ottobre 2021) Napoli-Torino, Petagna recupera, spalletti ritrova anche Lozano e Ospina. Malcuit , Ounas e Manolas non saranno della partita. Napoli-Torino Napoli –Torino è l’incrocio che offre l‘ottava giornata di Serie A . Azzurri a punteggio pieno dopo le prime sette partite di campionato, frutto di altrettante vittorie che hanno proiettato la squadra di Luciano Spalletti al vertice della classifica. Di contro il Torino, dopo una partenza a singhiozzo, ha trovato identità ed equilibrio inanellando un filotto positivo che ha ridato morale alla formazione granata. Per gli uomini di Juric, l’imperativo è però dimenticare il ko nel derby con la Juventus rimediato prima della sosta per le Nazionali. Il ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 ottobre 2021), spalletti ritrova anche. Malcuit , Ounas e Manolas non saranno della partita.è l’incrocio che offre l‘ottava giornata di Serie A . Azzurri a punteggio pieno dopo le prime sette partite di campionato, frutto di altrettante vittorie che hanno proiettato la squadra di Luciano Spalletti al vertice della classifica. Di contro il, dopo una partenza a singhiozzo, ha trovato identità ed equilibrio inanellando un filotto positivo che ha ridato morale alla formazione granata. Per gli uomini di Juric, l’imperativo è però dimenticare il ko nel derby con la Juventus rimediato prima della sosta per le Nazionali. Il ...

