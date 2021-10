Napoli | Spalletti | Il rinnovo di Insigne? Vedo questa manfrina tutti i giorni…

Advertising

ciropellegrino : Rubata l’automobile di #Spalletti, allenatore del Calcio #Napoli - SkyTG24 : Napoli, rubata l'auto dell'allenatore Luciano Spalletti - Gazzetta_it : Napoli, rubata la Panda di #Spalletti davanti all'albergo dove vive - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Il Napoli può lottare fino alla fine, Spalletti è il leader assoluto' - susydigennaro : RT @napolimagazine: BOBO TV - Cassano: 'Il Napoli può lottare fino alla fine, Spalletti è il leader assoluto' -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Spalletti

Lo ha detto il tecnico del, Luciano, in conferenza stampa alla vigilia del match con il Torino, a proposito delle polemiche sui troppi impegni dei calciatori con le Nazionali. Sulla ...Lucianova a caccia dell'ottava vittoria di fila in campionato. Domenica alle 18 arriva il Torino ... sono tutte importanti, tutte hanno 3 punti in palio - le parole del tecnico delin ...Napoli? Secondo me può lottare fino alla fine. Il leader assoluto è Spalletti. Se la piazza riesce ad appoggiare l'allenatore anche nei momenti difficili, il Napoli fino all'ultima giornata si gioca ...Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it della conferenza stampa di Luciano Spalletti alla vigilia della gara contro il Torino.